Львов, Украина, , 16:28 — REGNUM «Партия Шария» запрещена во Львовской области Украины и не может осуществлять на территории региона свою деятельность. Об этом сообщает портал Lviv Media.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Восьмой апелляционный административный Львов запретил деятельность «Партии Шария», а ее активы и имущество обратил в пользу государства. В качестве истца выступило Министерство юстиции Украины, при участии третьей стороны — Службы безопасности Украины. Представителей ответчика на судебном заседании не было.

Ранее были запрещены восемь партий по аналогичным обвинениям в «пророссийской» деятельности — «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Наши», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», «Социалистическая партия Украины», «Левая оппозиция».

Напомним, что ранее в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского была запрещена деятельность пророссийских партий. В парламенте его поддержала и т.ч. и партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».