Канский район, Красноярский край, 17 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Иланская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузового поезда с автомобилем. Авария произошла утром 17 июня в районе станции Бошняково, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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По данным ведомства, в Канском районе на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Бошняково столкнулись грузовой поезд и автомобиль ВАЗ.

По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Машину он оставил на железнодорожном переезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 10 июня столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

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