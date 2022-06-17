Чебоксары, 17 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Экспорт сельхозпродукции с территории Чувашии продолжается, но из-за пандемии коронавируса и геополитической ситуации он сократился вдвое. При этом впервые на экспорт была отправлена чебоксарская мука. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин.

http://rsnadzor21.rchuv.ru/ Руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин

Говоря о последствиях геополитических изменений на экспортные поставки, глава ведомства подчеркнул, что экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Чувашии. Управление в этой части является гарантом безопасности экспортируемой продукции, соответствия требованиям стран-импортеров.

«В последние годы мы наблюдаем снижение экспортных показателей. Это связано и с пандемией коронавирусной инфекции, и геополитическими изменениями в мире. В 2022 году было отгружено более 1,2 тыс. тонн растительной продукции в такие страны, как Латвия, Швеция, Великобритания, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия. Экспортирован продовольственный и семенной картофель, лук-севок, лесопродукция. Экспорт в сравнении с прошлым годом сократился вдвое: в 2021 году экспортировано 2,4 тыс. тонн», — сказал Алексей Палькин.

Он также обратил внимание на то, что в этом году под контролем специалистов Россельхознадзора одно из мукомольных предприятий Чувашии экспортировало в Азербайджан и Таджикистан первые партии пшеничной муки в количестве 130 тонн. Ранее чебоксарская мука не экспортировалась.

«Что касается экспорта животноводческой продукции, отмечу, что в Чувашии всего 17 предприятий, состоящих в реестре экспортеров и в реестре предприятий Таможенного союза. В 2022 году экспортные поставки осуществляло одно предприятие, которое отправило в Китай 1600 тонн субпродуктов из мяса птицы, что это втрое больше, чем в прошлом году (в 2021 — 600 тонн). То есть объём экспорта возрос, но тем не менее большинство предприятий, состоящих в реестре, не задействованы в поставках своей продукции на экспорт», — пояснил Алексей Палькин.

Комментируя ситуацию с импортом сельхозпродукции, он напомнил, что с 2014 году по указу президента России действуют ответные санкционные меры по запрету на ввоз ряда товаров растительного и животного происхождения из стран Европы, США, Канады, Новой Зеландии и других.

«Понятно, что с введением ответных санкций на поставки из Европы начали открываться новые страны, которые и ранее изъявляли желание но, допустим, не могли занять нишу из-за высокой конкуренции. Идёт постепенная переориентация импорта на страны Средней Азии, Африки, Египет, Турцию, которые не попали в санкционный список. Полностью изменилась ситуация с Китайской Народной Республикой», — сообщил начальник управления.

В результате соглашения Россельхознадзора с Главным Таможенным управлением Китая сняты все ограничения на поставки цитрусовых, семечковых, косточковых, орехов, сухофруктов.

Управление, как и раньше, осуществляет и ветеринарный, и карантинный фитосанитарный контроль при ввозе на территорию России сельхозпродукции.

«В этом году был проконтролирован ввоз около 4 тыс. инкубационных яиц из Нидерландов, Узбекистана. Основным поставщиком импортной растительной продукции была Бразилия, оттуда поступило более 300 тонн арахиса, из Казахстана завезено 35 тонн муки, из Китая завезено 600 кг зелёного чая, из Молдовы поступили 9 тонн семян лука-чернушки», — сказал Палькин.

По его словам, лабораторные исследования подтвердили соответствие продукции требованиям российского законодательства.