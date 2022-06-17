Луганск, 17 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В городе Красный Луч Луганской Народной Республики в результате атаки ракетой «Точка-У» пострадали, по предварительным данным, 20 человек. Об этом сообщил глава города Сергей Рыбальченко.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

По словам Рыбальченко, по предварительным данным, ранения получили 20 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное по факту обстрела города Красный Луч со стороны киевских боевиков с использованием ракеты «Точка-У».