20 жителей Красного Луча пострадали при ударе украинской «Точкой-У»
Луганск, 17 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В городе Красный Луч Луганской Народной Республики в результате атаки ракетой «Точка-У» пострадали, по предварительным данным, 20 человек. Об этом сообщил глава города Сергей Рыбальченко.
Rorsah-photo
Ракетный комплекс «Точка-У»
По словам Рыбальченко, по предварительным данным, ранения получили 20 мирных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное по факту обстрела города Красный Луч со стороны киевских боевиков с использованием ракеты «Точка-У».