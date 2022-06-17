Вашингтон, 17 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу 2026 года примут 16 городов США, Мексики и Канады. Об этом 17 июня сообщает Associates Press со ссылкой на источники в Международной федерации футбола (ФИФА).

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Матчи мундиаля пройдут в американских городах Атланта, Бостон, Даллас, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк (или Нью-Джерси), Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия и Хьюстон.

В Мексике матчи будут проходить в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. В Канаде игры примут Торонто и Ванкувер.

Напомним, в 2018 году конгресс ФИФА в Москве принял решение провести ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль, в котором количество команд-участниц будет увеличено с 32 до 48.

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