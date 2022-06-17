Сеул, 17 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 17 июня телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

Согласно опубликованным данным, глава Южной Кореи призвал Совет Безопасности ООН (СБ ООН) жать жесткий ответ на действия Пхеньяна, подчеркнув, что ракетные пуски КНДР являются серьезной угрозой для безопасности и стабильности в мире.

Юн Сок Ёль также выразил свою обеспокоенность распространением коронавирусной инфекции в Северной Корее, добавив, что он внимательно следит за эпидемиологической ситуации в соседней стране.

Он также напомнил, что Сеул сообщил Пхеньяну о готовности оказать помощь в поставках медикаментов, однако КНДР пока не ответила на предложение.

В свою очередь, Антониу Гутерриш поздравил Юн Сок Ёля со вступлением в должность главы Южной Кореи, а также обсудил с южнокорейским лидером вопросы укрепления сотрудничества между Сеулом и ООН.