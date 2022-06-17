Кишинёв, 17 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов проигнорируют совместное заседание с депутатами парламента Румынии. Об этом говорится в заявлении блока, обнародованном на сайте Партии социалистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Помимо очевидно неконституционного характера этой демонстративной, лишённой смысла церемониальной акции, какую главную мысль она транслирует обществу? Фактически это означает публичное признание неспособности органов власти Молдавии самостоятельно решать проблемы и судьбу собственной страны», — говорится в заявлении.

Авторы заявления отметили, что такое заседание может быть этапом «намеренного банкротства» государственности Молдавии. Они заявили, что подобные вопросы должен решать народ как носитель суверенитета страны.

Оппозиционные депутаты обвинили власти в отстранении от решения насущных проблем и некомпетентности.

Стоит отметить, что совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии запланировано на 18 июня в Кишинёве. На него также пригласили молдавского президента Майю Санду.