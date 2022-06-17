Пекин, 17 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Церемония спуска третьего авианосца ВМС КНР, который получил название «Фуцзянь» в честь восточной китайской провинции, состоялась в Китае. Об этом 17 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

Took-ranch Корабли флота КНР

Отмечается, что государственная судостроительная корпорация КНР провела церемонию примерно в 11:00 по времени Пекина (06:00 мск) и она проходила под звуки китайского гимна с учетом существующих традиций.

Также указывается, что водоизмещение нового авианосца составляет 80 тыс. тонн и он построен исключительно на основе технологий Китая. Как ожидается, в течение ближайшего времени «Фуцзянь» выйдет в море на испытательное плавание.

Отметим, до этого в составе ВМС КНР было два авианосца: «Ляонин», который был построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», приобретенного Китаем у Украины, и «Шаньдун», созданный на базе первого авианосца.