Париж, 17 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Во французской партии «Национальное объединение» объявили, что поездка президента Эммануэля Макрон в Киев — это «коммуникационная уловка», сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Никого не одурачить, мы в предвыборной кампании. Макрон мог бы поехать туда в понедельник. Мы знаем его коммуникативные уловки», — заявил Себастьян Шеню, пресс-секретарь партии «Национальное объединение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Украину поднял вопрос о вступлении страны в ЕС.