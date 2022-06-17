* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 17 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили владельца магазина мобильных телефонов. Об этом пишет газета «8 Собх».

Насилие

Согласно источникам, владелец магазина был избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда не согласился принять обратно проданный телефон. После этого радикалы выстрелили в его сторону и скрылись.

Инцидент произошёл в районе «Чавке Гулхо» города Герата, а владелец магазина уже некоторое время был в натянутых отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Многие жители Герата говорят, что каждый день наблюдают в городе жестокое обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с населением. По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют людей под разными предлогами, применяют насилие и принуждение в отношении простых граждан.