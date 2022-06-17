Наступивший, 773-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением оперативного командования польских ВС о «повышенном уровне шума» в республике 6 апреля — особенно в юго-восточной части страны. Его источником, как сказано в официальном сообщении, стала поднятая в небо авиация Польши и союзных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что обеспечить безопасность польского воздушного пространства потребовалось в связи с интенсивной деятельностью дальней авиации ВС РФ, наносящей ракетные удары по объектам, находящимся на территории Украины.

О том, что утром 6 апреля ВС России нанесли комбинированный удар ракетным вооружением морского и воздушного базирования, а также БПЛА «Герань» по объектам противника в Киевской, Хмельницкой и Запорожской областях, информируют военкоры в Telegram-каналах. О том, что в результате взрывов в ночь на 6 апреля в Харькове поврежден ряд административных зданий, отмечал мэр Игорь Терехов.

Тем временем 10 реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

По предварительной информации, пострадавших нет, известил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения получили 12 многоквартирных домов — в 18 квартирах выбиты стёкла. Посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4. Кроме того, повреждены кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия и три автомобиля.

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