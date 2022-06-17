Вашингтон, 17 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Суда с украинским зерном могут безопасно покинуть порты, Россия готова гарантировать, что открытые коридоры не будут использованы в интересах военной спецоперации. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в англоязычной статье, опубликованной изданием The National Interest.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Дипломат отверг обвинения в том, что Россия препятствует движению судов. Мешают судоходству власти Украины — в акватории установлены примерно 420 морских мин устаревшей конструкции.

«Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции. С нашей стороны препятствий нет. Мяч сейчас на стороне Киева», — сказал Антонов.

Успешно вывезти зерно из портов, которые контролирует Украина, можно при условии готовности Киева к конструктивному сотрудничеству. Первым делом нужно разминировать акваторию, отметил он.

Кроме того, вывезти зерно можно через порты на Ч`рном и Азовском морях, которые контролирует Россия. Есть и наземные маршруты, в том числе через Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН не раз предупреждали о возможном продовольственном кризисе из-за нехватки зерна. При этом западные страны обвиняют Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Российские власти категорически отвергают эти обвинения.

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