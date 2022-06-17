Апраксин двор в Петербурге реконструируют за 50 миллиардов рублей
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Крупная строительная компания Glorax готова инвестировать 50 млрд рублей в развитие территории Апраксина двора в центре Петербурга.
«Планируется реконструировать полностью Апраксин двор <…> Надеемся, что приступим к реализации проекта в партнерстве с компанией КЦ «Питер» в следующем году», — сказал изданию «Новый проспект» владелец GlorаХ Андрей Биржин.
Осуществить реконструкцию планируется по модели комплексного развития территории.
Как напоминает издание, еще в 2017 году Совет по сохранению культурного наследия Петербурга утвердил концепцию реновации объекта, затем был выбран стратегический инвестор — КЦ «Питер», который является крупнейшим собственником помещений Апраксина двора. Но работы так и не начались.
Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города. Он назван по фамилии первого владельца земли под ним — графа Федора Апраксина. Комплекс ограничен Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком, включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью около 180 тыс. кв. метров. Долгие годы он находится в неприглядном состоянии, а попытки его «реновации» или «реконструкции» раз за разом проваливаются.