Владикавказ, , 09:40 — REGNUM В Северной Осетии будет создан современный плазменный центр, который позволит производить большое наименование медицинских препаратов. Реализацией проекта займется компания «Фармимэкс». С её руководителем Александром Апазовым встретился в рамках Петербургского международного экономического форума глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Анализ крови (сс) fernandozhiminaicela

«Создание плазмоцентра на территории республики позволит привнести современные технологии по заготовке крови и плазмы крови для нужд здравоохранения региона, даст возможность оснастить службу крови современным оборудованием», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что проект по созданию в России современного производства препаратов крови реализуется с 2018 года. Он предполагает строительство завода по производству препаратов крови и плазмохранилище для хранения плазмы для фракционирования в Рязанской области. В рамках проекта также должны быть построены в ряде субъектов РФ системы по заготовке плазмы.

Благодаря этому масштабному проекту в России появится возможность производить такие препараты, как иммуноглобулины различных типов, альбумин, факторы крови VIII, IX, протромбиновый комплекс и другие.