Шагонар, Тыва, 17 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту падения ребёнка с пятого этажа общежития в городе Шагонар в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Прокуратура Тувы На месте падения ребёнка из окна. Шагонар, Тува

16 июня ребёнок в возрасте 1 года и 9 месяцев выпал из окна. Его мать в этот момент спала после распития спиртных напитков. С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу Кызыла. Сотрудники прокуратуры после инцидента, как отмечается, выехали по месту жительства семьи.

«Незамедлительно организована проверка соблюдения органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства, по результатам которой будет дана оценка эффективности принятых профилактических мер к семье, ранее состоящей на учёте», — отметили в ведомстве.