Североморск, Мурманская область, 17 июня 2022, 09:37 — REGNUM В Баренцевом море 16 июня начались зачётные тактические учения по противолодочной обороне соединения больших противолодочных кораблей (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
В манёврах также задействована противолодочная авиация, вражеские субмарины будут изображать несколько атомных подводных лодок флота.
Отдельные эпизоды учений БПК выполнят во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и противолодочными вертолётами Ка-27. Подводные атомоходы Северного флота, в свою очередь, отработают противодействие противолодочным силам, включая все элементы подводного маневрирования и выхода в торпедную атаку. В районе учений ожидаются сложные гидрометеорологические условия.
Как сообщало ИА REGNUM, корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи.
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