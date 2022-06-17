Североморск, Мурманская область, , 09:37 — REGNUM В Баренцевом море 16 июня начались зачётные тактические учения по противолодочной обороне соединения больших противолодочных кораблей (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

БПК «Североморск»

В манёврах также задействована противолодочная авиация, вражеские субмарины будут изображать несколько атомных подводных лодок флота.

пресс-служба СФ «В ходе учений экипажи БПК «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработают мероприятия по проверке отсутствия слежения за силами флота, поиску иностранных подводных лодок и принуждению их к всплытию, в случае обнаружения, а также по установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря».

Отдельные эпизоды учений БПК выполнят во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и противолодочными вертолётами Ка-27. Подводные атомоходы Северного флота, в свою очередь, отработают противодействие противолодочным силам, включая все элементы подводного маневрирования и выхода в торпедную атаку. В районе учений ожидаются сложные гидрометеорологические условия.

пресс-служба СФ «Тактика действий экипажей будет проанализирована и оценена вышестоящим командованием по данным объективного контроля после возращения кораблей и подводных лодок в пункты постоянной дислокации».

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи.

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