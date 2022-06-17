Луганск, 17 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. За последние четыре месяца территорию Луганской Народной Республики обстреляли 1001 раз, сообщили 17 июня в представительстве ЛНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

За период с 17 февраля по 17 июня украинские войска совершили 1001 обстрел территории республики, выпустив в общей сложности 10 228 боеприпасов. Националисты использовали 18 ракет «Точка-У», а также 2026 снарядов РСЗО.

В результате обстрелов погибли 46 мирных жителей, в том числе один ребёнок, 158 человек получили ранения.