Симферополь, , 09:35 — REGNUM Приговор исполнителю заказного убийства вынес суд в Симферополе, сообщила 16 июня пресс-служба СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Виновным в совершении убийства по найму, а также в разбое признан 35-летний житель Грозного.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в 2018 году заказчик предложил жителю Санкт-Петербурга, который владел автомобилем Mercedes-Benz, инсценировать ДТП на своём автомобиле в Крыму, чтобы получить страховые выплаты. Мужчина согласился и приехал в Крым. Тем временем заказчик нашёл двух человек, которые согласились совершить убийство автовладельца. Заказчик привёл свою жертву в безлюдное место в район города Судака на автомобиле последнего — под предлогом инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Там исполнители «заказа» владельца автомобиля избили, а затем задушили, машину похитили. Вознаграждением исполнителям стали 80 тысяч рублей.

Правоохранительным органам удалось установить причастных к совершению преступления. Объем уголовного дела составил 25 томов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Второй исполнитель ранее был осуждён на длительный срок лишения свободы. Заказчик находится под следствием.