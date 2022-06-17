Париж, , 09:34 — REGNUM Франция выступает за «незамедлительное» предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает телеканал BFM.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, подобной позиции также придерживаются Германия, Италия и Румыния.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон рассказал, что Париж не желает ускоренной процедуры присоединения Украины к ЕС. Глава французской партии «Национальное объединение» и экс-кандидат на выборах президента Франции Марин Ле Пен в свою очередь заявила, что Украина пока не отвечает требованиям для вступления в Евросоюз, а Киев должен четко осознавать это.

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