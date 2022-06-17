Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет. Такое мнение 17 июня высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на деловом завтраке Сбербанка «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет», — сказал он.

Также Греф добавил, что того, что «перестройка и подстройка» под изменившуюся из-за санкций ситуацию будет проходить в таком быстром темпе.

«Конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», — пояснил глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продвижению российских и белорусских удобрений на международные рынки мешают страны Запада.