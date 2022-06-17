Бухарест, , 09:32 — REGNUM В ближайшее время Румыния увеличит объемы ввоза в Европейский союз украинского зерна через свои порты в Черном море. Об этом 17 июня со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Йоханниса, сейчас порт Констанца на юго-востоке Румынии ежедневно принимает до 10 тыс. тонн злаковых культур из Украины, а уже к концу текущего месяца Бухарест обеспечит для соответствующих операций работу пяти других черноморских портовых структур.

«Кроме того, мы можем перевозить зерно с территории Украины по каналам Дуная, — резюмировал, в частности, он. — Румыния может гарантировать такую схему импорта».

Напомним, накануне К. Йоханнис встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом никаких специальных двусторонних соглашений главы двух государств не подписали.