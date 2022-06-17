Париж, , 09:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Украину поднял вопрос о вступлении страны в ЕС, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впереди долгий путь», — заявил глава французского государства о возможном членстве Украины в ЕС.

«Мы сказали: процесс займет время, поэтому завтра вы не станете членом Евросоюза, впереди еще долгий путь, но это символ надежды», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может экспортировать зерновые культуры через Румынию.

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