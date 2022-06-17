* талибов — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, 17 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Национальное исламское движение освобождения Афганистана выпустило информационный бюллетень, в котором утверждается, что маулави Хамза, начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Саидабад провинции Майдан-Вардак, убит. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

По данным информационного бюллетеня, он погиб 17 июня в результате взрыва фугаса, а его оружие и техника попали в руки боевиков сил сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали это сообщение.