Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM О прибытии в Россию ещё более 19,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщает 17 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыло более 1,2 млн беженцев. Вынужденных переселенцы находят приют в пунктах временного размещения, у родственников или отправляются в другие регионы России. Централизованно выехали более 32 тыс. человек.