Москва, , 09:37 — REGNUM Словам генерал-майора Вооружённых сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал ударом по Крымскому мосту, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили 17 июня журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.

Крымский мост. Апрель 2021 года Наталия Судец © ИА REGNUM

Ранее Марченко заявил, что украинские войска будут в первую очередь планировать атаку на Крымский мост, если получат соответствующее вооружение из США и Европы.

«Следователи Следственного комитета дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Марченко, заявил о превентивных мерах, которые предпринимают российские военные для обеспечения безопасности Крыма.

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