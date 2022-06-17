Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Клиенты Сбербанка могут рассчитываться по внешнеторговым договорам в юанях, сообщил глава банка Герман Греф.

Юань Valutaworld.ru

Он ответил на критическое замечание бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что компании не могут рассчитаться в торговле в юанях.

«Уже можем», — ответил Греф.

Ранее стало известно, что с 7 июня Сбербанк приостановил расчёты по внешнеэкономическим договорам в юанях из-за политики банка-корреспондента.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров назвал эффективный курс доллара для металлургов.