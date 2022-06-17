Бузулук, Оренбургская область, 17 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области скончался один мужчина, пострадавший при стрельбе 16 июня. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Mos.ru В больнице

По данным ведомства, мужчина умер вечером 16 июня в больнице. Он получил огнестрельное ранение брюшной полости. СМИ информируют, что жертвой стал 59-летний горожанин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 16 июня в Бузулуке мужчина открыл стрельбу, ранив двух человек. Злоумышленник скрылся с места преступления. В тот же день стрелка задержали по горячим следам.