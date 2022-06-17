Ижевск, 17 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Удмуртии в отношении 22-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по статье о незаконных получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Интернет

По версии следствия, являясь сотрудником одной из телекоммуникационных компаний, в мае прошлого года мужчина за вознаграждение копировал сведения, составляющие коммерческую тайну, и передал персональные данные пользователей третьим лицам.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о комплексе мер, направленных на обеспечение защиты прав субъектов персональных данных, в том числе в транснациональном аспекте.

Читайте также: Госдума защищает персональные данные и закрывает ЕГРН