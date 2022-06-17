Самара, , 09:29 — REGNUM Гоночный автомобиль Lada Vesta NG представила Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что тольяттинский гоночный автомобиль Lada Vesta NG, изготовленный по требованиям международного класса TCR International Series, встречает посетителей около входа в экспо центр.

Отмечается, что на этой и других автомашинах пилоты в составе команды Lada Sport ROSNEFT завоевали десять призовых кубков по итогам первого этапа российской серии кольцевых гонок, которые прошли 11 и 12 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на XXV Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и ПАО «НОВАТЭК».