Вашингтон, , 09:25 — REGNUM США ввели санкции против китайских и эмиратских компаний, а также против сети иранских фирм, участвующих в экспорте иранских нефтехимических продуктов, передает 17 июня Reuters. Таким образом они рассчитывают усилить давление на Тегеран с целью возобновления иранской ядерной сделки 2015 года.

АЭС в Бушере. Иран Hossein Ostovar

Министерство финансов США сообщило, что наложило штрафы на две компании, базирующиеся в Гонконге, три в Иране и четыре в Объединенных Арабских Эмиратах, а также на гражданина Китая Цзиньфэн Гао и гражданина Индии Мохаммеда Шахида Рукнуддина Бхора.

«Соединенные Штаты идут по пути конструктивной дипломатии, чтобы добиться взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в заявлении заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона, который ссылается на ядерное соглашение 2015 года.

Тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и восстановил американские санкции, что побудило Иран нарушить ядерные ограничения. Переговоры о возобновлении сделки до сих пор не увенчались успехом.

«В отсутствие сделки мы продолжим использовать наши санкционные полномочия для ограничения экспорта нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии из Ирана», — сказал Нельсон.

В Тегеране заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари назвал новые санкции неэффективными.

«Наша нефтехимическая промышленность и ее продукция давно находятся под санкциями, но наши продажи велись и будут вестись по различным каналам», — сказал Сафари в интервью иранскому государственному телевидению.

Заместитель руководителя исследовательского отдела Eurasia Group Генри Ром считает, что санкции могут быть направлены как на усиление давления на Иран, так и на ослабление внутренней критики в США, которая утверждает, что президент США Джо Байден не смог обуздать ядерную программу Ирана.

«Вашингтон, вероятно, стремится увеличить издержки для Ирана [в случае отсутствия сделки], а также отвести от себя внутреннюю и внешнюю критику», — сказал Рим и отметил, что любые отдельные санкции вряд ли заставят Иран или Китай изменить образ действий без более широкой стратегии.

«Более того, в Тегеране могут посчитать, что, учитывая состояние нефтяного рынка и глобальное инфляционное давление, согласованная кампания по обвальному сокращению экспорта иранских энергоносителей до уровня при Трампе в ближайшей перспективе невозможна», — добавил Ром.

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