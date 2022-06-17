Сеул, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 335 человек. Об этом 17 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 17 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 062 531 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 875 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 613 835 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 2177 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 345 641 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 10 064 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 4 304 478 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7198 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 263 643.

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