Белинский район, Пензенская область, 17 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Пензенской области бывшего директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления поселений Белинского района» осудили за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Суд приговорил женщину с трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности, связанные с возложением функций представителя власти в госорганах и органах местного самоуправления, сроком на 1,5 года, сообщает региональное следственное управление СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

С октября 2020 года по апрель 2021 года чиновница изготавливала фиктивные договоры на выполнение работ по окашиванию, грейдированию, очистке дорог общего пользования от снега и наледи на территории Балкашинского, Кутеевского, Лермонтовского и Козловского сельсоветов Белинского района. При подписании договоров она вводила в заблуждение индивидуальных предпринимателей и руководителя одного из сельскохозяйственных потребительских кооперативов по поводу необходимости проведения указанных работ. Затем она готовила акты о приемке выполненных работ. Имея право второй подписи банковских, денежных и расчетных документов, женщина изготавливала и подписывала заявки на оплату расходов, которые направляли для оформления в управление финансов администрации района, далее платежные поручения поступали в казначейство области.

Предприниматели снимали с расчетных счетов деньги и передавали ей. В общей сложности женщина похитила более 400 тыс. рублей бюджетных средств и распорядилась ими по своему усмотрению.

Свою вину бывший директор признала, материальный ущерб возместила в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, бывшего бухгалтера одной из школ Бессоновского района Пензенской области уличили в присвоении более 680 тыс. рублей, путем внесения недостоверных сведений о размере причитающейся ей зарплаты в электронные реестры и платежные поручения.

Читайте также: Экс-бухгалтера пензенской школы обвиняют в присвоении более 680 тыс. рублей