Магас, 17 июня 2022, 09:23 — REGNUM Ингушетии окажут помощь в решении вопроса реанимации простаивающих предприятий. При небольших капиталовложениях имеется возможность их запуска, в чем поможет институт развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ». Этот вопрос был обсужден 16 июня на встрече Махмуда-Али Калиматова и генерального директора компании Хасана Тимижева, которая проходила в рамках ПМЭФ-2022, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Как отметил Калиматов, проблема простаивающих предприятий сдвинулась с мертвой точки лишь после рабочей поездки в Ингушетию вице-премьера РФ Александра Новака. Корпорация «Кавказ. РФ» готова профинансировать эти мероприятия.
После запуска этих производств появятся новые рабочие места, будут поступать налоговые отчисления в республиканский бюджет.