Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В столице Чувашии в очередной раз «напали» на световую инсталляцию с буквой Z. На этот раз вандалов оказалось двое, подозреваемых задержали. Об этом сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Скриншот с записи камер наблюдения. Видео опубликовано в телеграм-канале главы администрации Чебоксар Дениса Спирина https://gcheb.cap.ru/

Мэр города пишет, что ЧП произошло 17 июня в 03:20. На видео, которое опубликовал сити-менеджер, запечатлены двое мужчин, наносящие удары по инсталляции в виде буквы Z, пробив дыру в композиции.

«Такое не остаётся незамеченным. Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учёт. И остаётся открытым вопрос: «Зачем?» — недоумевает Денис Спирин.

Он также отмечает, что «вандализм — это наша общая боль». В частности, в городе восстанавливают новые, но уже сломанные качели на Красной площади, приводят «в порядок изуродованные скамейки, выломанные светильники, украденные розы».

Отметим, что это первый случай повреждения буквы Z в центре Чебоксар. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года оштрафовали на 30 тыс. рублей 44-летнего чебоксарца, который пнул инсталляцию «Z».

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