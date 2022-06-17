Париж, , 09:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может экспортировать зерновые культуры через Румынию, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В то время как Франция заявила, что готова участвовать в операции по освобождению украинских портов, чтобы иметь возможность доставлять пшеницу, Эммануэль Макрон объявил на TF1, что возможен другой путь.

«Прежде всего нам нужны рамки ООН, этих рамок сегодня у нас нет. Мы работаем над другим путем, который должен идти через Румынию. Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии», — пояснил глава французского государства.

По словам Эммануэля Макрона, это позволило бы экспортировать зерновые культуры через Дунай и по железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция передаст Украине еще шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о планах Франции поставить Украине еще шесть установок CAESAR