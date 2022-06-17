Горно-Алтайск, , 09:20 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них зарегистрированы в Горно-Алтайске (семь случаев), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также выявлены в Турочакском и Шебалинском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 561.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 668, в том числе 620 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 5, за весь период – 33 770», — добавили в штабе.