Северодонецк, ЛНР, , 09:20 — REGNUM Эвакуацию мирных жителей Северодонецка, жилые кварталы которого подвергаются обстрелам со стороны украинских нацистов, продолжает Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Северодонецке создано два эвакуационных пункта в разных частях города и те, кто желает его покинуть, могут прийти сюда с вещами или оставить заявки, чтобы их забрали из дома (при наличии маломобильных родственников, множества вещей и т.д.).

При этом указывается, что один из пунктов эвакуации находится неподалеку от проходной завода «Азот» в прямой видимости танкистов ВСУ из Лисичанска и потому бойцы НМ ЛНР запрещают тут стоять на открытом месте. Однако киевские боевики продолжают обстрелы и из Лисичанска, и из промзоны Северодонецка.

«За несколько дней мы вывезли больше тысячи людей. Среди них много детей, есть старики, в том числе с гангренами и другими последствиями от долгого сидения в подвалах», — заявил один из организаторов эвакуации.

В то же время, отмечается, что среди эвакуированных нет мирных жителей с завода «Азот», где их насильно удерживают украинские нацисты, прикрываясь гражданскими лицами как живым щитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, были эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки.