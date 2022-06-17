Москва, , 09:19 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты, изложенные в письме жительницы города Балаково Саратовской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СК.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Сына женщины в декабре 2018 года осудили на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима за совершение убийства. Заявительница рассказала, что изучила вместе с адвокатом обстоятельства дела и нашла в документах доказательства того, что в отношении сына были совершены преступления в ходе предварительного следствия.

«В связи с одним из фактов, изложенных в своем обращении женщиной, следственным управлением СУ СК России проводится проверка», — рассказали в комитете.

Бастрыкин поручил доложить обо всех принятых решениях по другим действиям, указанным заявительницей, и поставил ситуацию на контроль.