Глазов, Удмуртия, , 09:18 — REGNUM Два мальчика в возрасте 11 и 13 лет пришли купаться на городской пляж Глазова. Находящиеся здесь спасатели предупредили детей, что вода еще холодная, однако мальчики проигнорировали предостережение и решили искупаться, сообщает пресс-служба ОСВОД Удмуртии на своей странице в социальной сети.

Пляж

Проплыв несколько метров, дети попали в течение, холодная вода отнимала все больше и больше сил, мальчики начали звать на помощь. Спасатель, наблюдавший за ребятами с берега, бросился в воду, ему на помощь следом нырнул еще один спасатель. Настигнув ребят, они вплавь доставили их на берег.

Всего на водоемах республики работает пять постов ОСВОД. В этом сезоне уже спасено четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменском районе в пруду утонули двое малолетних детей. Днём 2 июня 2022 года в 10-летний мальчик и его 6-летний брат, во время рыбалки утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района и вырытом недалеко от частного дома, где проживали дети. Глубина водоема составляет четыре метра.