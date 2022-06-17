Москва, 17 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняты в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

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Отмечается, что 16 июня состоялось собрание клубов РПЛ, котором был рассмотрен вопрос о принятии в лигу новых команд — московского «Торпедо», воронежского «Факела» и «Оренбурга».

Руководители лиги и клубов, изучив документы, предоставленные командами, единогласно приняли решение об их принятии в члены РПЛ.

Напомним, «Торпедо» и «Факел» заняли первые два места в сезоне 2021/22 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и напрямую вышли в премьер-лигу. «Оренбург» стал третьим и попал в стыковые матчи, в которых обыграл «Уфу».