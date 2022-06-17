Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:17 — REGNUM Запасов топлива в Шри-Ланке хватит еще примерно на пять дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ланкийского министра энергетики Канчаны Виджесекеры.

Заправка машины © ИА REGNUM

По словам главы ведомства, власти государства ожидают одобрения кредитной линии в $500 млн от правительства Индии. Он подчеркнул, что указанная сумма поможет оплачивать поставки топлива в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе Шри-Ланки заявил, что его страна может быть вынуждена закупать нефть у России из-за топливного кризиса, который охватил остров.

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