Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Запасов топлива в Шри-Ланке хватит еще примерно на пять дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ланкийского министра энергетики Канчаны Виджесекеры.

ИА REGNUM Заправка машины

По словам главы ведомства, власти государства ожидают одобрения кредитной линии в $500 млн от правительства Индии. Он подчеркнул, что указанная сумма поможет оплачивать поставки топлива в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня премьер-министр островного государства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что его страна может быть вынуждена закупать нефть у России из-за топливного кризиса, который охватил остров.