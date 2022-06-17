Кызыл, , 09:16 — REGNUM На полях Петербургского экономического форума представили инициативу создания международного транспортного коридора Россия — Монголия — Китай через Туву. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в концепцию проекта были внесены существенные изменения. Так, ранее планировалось строительство железнодорожной ветки Кызыл-Курагино без возможности осуществлять пассажироперевозки.

«Сейчас мы предлагаем интегрировать Туву в транспортный коридор, соединяющий Северный морской путь с юго-восточными границами России. В свете последних тенденций активизации сближения России со странами Востока строительство такого коридора считаю очень перспективным», — отметил глава.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев добавил, что проект имеет не только экономическую, но и политическую значимость.

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