Баку, 17 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны с армянской стороны. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным ведомства, обстрелы происходили прошлой ночью. Стрельба якобы велась из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, из-за чего погиб армянский военнослужащий. В азербайджанском МИД опровергли обвинения.