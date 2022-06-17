Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы в стране президента США Джо Байдена.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в качестве поиска ответа на вопросы, почему рекордная за последние 40 лет в США инфляция не связана с российской спецоперацией, Карлсон предложил вернуться к предвыборной кампании Байдена и составить причинно-следственные связи. Тогда Байден заявлял, что «покончит с ископаемым топливом» и «не собирается уступать» в этом вопросе.

«Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», — написал он в своей статье.

Такер подчеркнул, что глава Белого дома действительно начал сокращать возможности для развития нефтяного бизнеса и как результат — прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефтеучастков и отмена федерального разрешения на бурение и трубопроводы.