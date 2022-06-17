Магадан, , 09:13 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) между Магаданской областью и холдингом «Шваббе» Госкорпорации Ростех было подписано соглашение. Входящий в холдинг Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) поможет региону построить и оснастить родильный дом и женскую консультацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе правительства Колымы.

На полях ПМЭФ-2018 Donland.ru

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«Главная цель этой большой работы заключается прежде всего в обеспечении доступности и повышении эффективности медицинской помощи. Важно, чтобы качество медицинских услуг по всей области соответствовало уровню развития передовых технологий в стране и мире в целом. Во многом поставленные задачи связаны с реализацией нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Магаданской области», которые сегодня имеют для нас приоритетное значение», — отметил глава региона Сергей Носов.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных напомнил, что благодаря сотрудничеству на Колыме было завершено строительство онкоцентра на год раньше. По новому соглашению роддом обещают оснастить высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Магадане по нацпроекту «Здравоохранение», а также госпрограмме «Развитие здравоохранения в Магаданской области» завершили реконструкцию онкологического диспансера.