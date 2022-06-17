Красноярск, , 09:12 — REGNUM По состоянию на утро 17 июня в Красноярском крае действует девять лесных пожаров на площади 76 га — в Богучанском, Ермаковском, Кежемском, Нижнеингашском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Лесной пожар Volgograd.ru

По данным министерства, огнеборцы остановили распространение огня на площади 30 га. В тушении принимают участие 187 человек, 27 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.

За прошедшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на площади 201 га в четырёх районах и городском округе Дивногорске.

Напомним, на севере Красноярского края усилили лесопожарную группировку в связи с неблагоприятными метеорологическими прогнозами.

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