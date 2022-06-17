Москва, , 09:11 — REGNUM Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил программу ко Дню памяти и скорби. Вход в музей 22 июня будет бесплатным, сообщается на портале мэра столицы.

22 Июня Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь с 21 июня на 22 июня состоится акция «Свеча памяти». Волонтеры создадут из 10 тысяч свечей картину в память о защитниках Родины. В 22:30 на площади перед музеем пройдет концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

22 июня можно будет бесплатно посмотреть экспозиции Музея Победы, в том числе Зал исторической правды, экспозицию «Подвиг армии», зал «Лица Победы» и др. Также к памятной дате откроются две новые выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День памяти и скорби: 22 июня проведут две акции.

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