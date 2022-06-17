Оттава, , 09:09 — REGNUM В настоящее время Канада и ФРГ ведут консультации по вопросу об оборудовании компании Siemens, в результате отсутствия которого российская компания «Газпром» сократила экспорт газа из РФ в Европу. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

«Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению», — заявил пресс-секретарь канадского ведомства.

При этом 14 июня копания «Газпром» сообщила, что из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая» экспорт российского газа по трубопроводу «Северный поток» будет снижена до 100 млн кубометров в сутки при плановых 167 млн. Позднее компания Siemens сообщила, что ее турбины, из-за отсутствия которых был снижен экспорт газа из РФ, ремонтировались на заводе в Монреале и они не могут быть возвращены из-за антироссийских санкций Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Германия получает по трубопроводу «Северный поток» объём газа, соответствующий 40% от максимальной мощности.