Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Удмуртия рассчитывает сохранить ВРП (валовый региональный продукт) и объем промпроизводства как минимум на уровне 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер республики Константин Сунцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Участники с зонтами на ПМЭФ 2022

«Мы точно не будем в минусе, наша цель — остаться на уровне прошлого года», — цитирует зампреда правительства Удмуртии ТАСС. Он уточнил, что в том числе речь идет о доходной части бюджета региона. Если эта цель будет достигнута, задачу экономического блока республиканского правительства можно считать выполненной.

По словам Сунцова, половина экономики Удмуртии приходится на две отрасли — нефтедобыча и ОПК.

«В целом, сегодня эти отрасли чувствуют себя хорошо, экономика тоже чувствует себя хорошо. Темпы роста промышленного производства у нас выше, чем в среднем по стране. По итогам первого квартала мы вообще были по темпам промышленного производства в тройке по темпам роста в ПФО», — заверил Сунцов.

Также рост наблюдается в обрабатывающих производствах, текстиле, производстве товаров народного потребления.

Вице-премьер уверен, что объем неэнергетического экспорта также может сохраниться на уровне прошлого года, поскольку на недружественные страны приходилось только около 18% поставок.

«Наши традиционные партнеры — это страны СНГ, мы на них усиливаем работу. Сейчас усиливаем работу на Персидский залив, на Африку. Переформатируемся с Запада на Восток», — заключил Сунцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года Сунцов говорил, что по итогам 2021 года на недружественные страны приходилось около 16% экспортных поставок предприятий Удмуртии, оставшиеся 84% продолжают работать. Компании Удмуртии, которые экспортировали продукцию в США страны ЕС, планируют переориентироваться на другие рынки.

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